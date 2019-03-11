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Selfie çekmeye çalışan kadına jaguar saldırdı

Gonca YAĞCI, () - ABD’nin Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan bir kadın, jaguarın saldırısına uğradı. Arizona’daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde adı açıklanmayan bir kadının, jaguarın...

Selfie çekmeye çalışan kadına jaguar saldırdı

Gonca YAĞCI, () - ABD’nin Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan bir kadın, jaguarın saldırısına uğradı.

Arizona’daki 'Vahşi Yaşam Dünyası' hayvanat bahçesinde adı açıklanmayan bir kadının, jaguarın bulunduğu alanda selfie çekmeye çalışırken hayvanın saldırısına uğradığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yaralanan kadının saldırı sonrası görüntüsü Adam Wilkerson tarafından kayda alındı.

ABD medyasının aktardığına göre, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, jaguarın bulunduğu kafesi çevreleyen tel örgülerin önünde fotoğraf çekmeye çalışıyordu.

Saldırıya uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesi yönetimi olayla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, olayın bir insan hatasından dolayı meydana geldiğini belirtilerek hayvanın hayatına son verilmeyeceğini söyledi.

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