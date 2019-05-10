Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Selfie çağında kusursuz görünmenin yaşı 18’e düştü

Gonca YAĞCI, () - Genç kadınlar arasında estetik amaçlı yüze dolgu işlemi yaptırma oranının son beş yıl içinde artış gösterdiği açıklandı. Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi’nin verilerine göre, ülkede son beş yıl...

Selfie çağında kusursuz görünmenin yaşı 18’e düştü

Gonca YAĞCI, () - Genç kadınlar arasında estetik amaçlı yüze dolgu işlemi yaptırma oranının son beş yıl içinde artış gösterdiği açıklandı.

Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi’nin verilerine göre, ülkede son beş yıl içersinde 18-37 yaş arasındaki kadınlarda yüzlerine dolgu işlemi yaptıranlarda yüzde 20 artış gözlendi ve kozmetik ve estetik amaçlı yüze işlem yaptıranların yaşı 18’e kadar düştü.

Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kusursuz görünme, bu artışta en önemli nedenler arasından gösterildi.

Market Place sitesinin haberine göre genç kadınlar telefonlarındaki filtreleri kullanarak neredeyse kusursuz göründükleri selfie fotoğraflara benzemek için yüzlerine estetik amaçlı işlem yaptırıyor.

Habere göre geçtiğimiz yıl Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, sosyal medyada kusursuz görünme amacının, insanların görünümleri ile ilgili takıntılara neden olabilecek akıl sağlığı hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Massachusetts Hastanesi’nden doktorlar, estetik ve plastik cerrahi doktorları için hastanın kendi görünümüyle ilgili hangi durumda memnuniyetsiz olduğunu ölçebilecekleri ve bunu normal kabul edebilecekleri bir rehber yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre estetik cerrahi talep eden hastaların yüzde 13.1’inin kendi görünümleriyle ilgili takıntılı olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Med Spa Association 2017 verilerine göre kozmetik amaçlı botoks, dolgu ve lazer tedavileri, 4 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328