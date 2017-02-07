Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Selanik'te bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi öncesi 60 bin kişi tahliye edilecek

Io Chokona / Atina, 7 Şubat () – Bir hafta önce Selanik’in Kordelio semtindeki bir gaz istasyonunun arazisinde, II. Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılan ancak patlamayan bir bomba bulunmuştu. Benzin istasyonunda yapılan kazılar sırasında...

Selanik'te bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi öncesi 60 bin kişi tahliye edilecek

Io Chokona / Atina, 7 Şubat () – Bir hafta önce Selanik’in Kordelio semtindeki bir gaz istasyonunun arazisinde, II. Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılan ancak patlamayan bir bomba bulunmuştu. Benzin istasyonunda yapılan kazılar sırasında 5 m. derinlikte bulunan bombanın boyutları ilk değerlendirmede daha küçük sanıldığından iki kere uzaklaştırma girişimine geçildi, ancak beklenilenin iki misli olduğu anlaşılınca bütün önlemlerin alınması için çalışmalar durduruldu. Kazı makinesinin 250 kilodan fazla olduğu tahmin edilen bombaya değmesine 4 mm kala durdurulması bir mucize gibi görünüyor. Yunanistan’da şimdiye kadar rastlanmayan böyle bir durumun olumlu sonuçlanması için uzaklaştırma ve imha girişiminin okulların ve iş yerlerinin kapalı olduğu Pazar gününe alınması kararlaştırıldı. 12 Şubat Pazar günü bombanın bulunduğu noktadan 2 kilometre çapında bulunan bölge boşaltılacak, hava gazı ve petrol dağıtımı durdurulacak, hastaneler ve ambülanslar seferber olacak. Devlet otobüsleriyle 50-60 bin kişinin aynı anda uzaklaştırılması ve güvenli devlet mekanlarında 4-5 saat boyunca beklemeleri için işlemler başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.