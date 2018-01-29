Şekerleme Fuarı ISM'ye 78 Türk firması katıldı

Hakan Aytaş / Köln, 29 Ocak () - Almanya'nın Köln kentinde, 48. Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı (ISM) 73 ülkeden bin 660 firmanın katılımıyla sürüyor. Türkiye'den 78 firmanın katıldığı ISM, 31 Ocak Çarşamba günü son erecek.

Her çeşit çikolata, şekerleme ve bisküviyi bulmak mümkün olan fuarda, Türk firmaları ISM'de hem yeni ürünlerini tanıtmak hem de iş bağlantıları kurma şansı yakalıyorlar. Genel kanı ise önceki yıllara göre ISM Fuarına ilginin azaldığı yönünde.

Emtia fiyatlarındaki oynaklık sıkıntı yaratıyor;

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar, ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, çikolata ve şekerleme sektöründe emtia fiyatlarındaki oynaklığa dikkati çekerek, “Hammadde fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle zaman zaman müşterilere fiyat vermekte zorlanıyorsunuz, sattığınız ürünü yerine koyamıyorsunuz veya zarar ediyorsunuz. Geçen yıl şeker fiyatları Londra borsasında 600 dolar civarındaydı, bu yıl 400 dolar. Yine bu yıl fındık fiyatları yüzde 50 düştü. Palm yağında ise fiyatlar sürekli inip çıkıyor. Her şeye rağmen Türkiye'de şekerleme sektörü 2.5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. 28 Avrupa Birliği ülkesiyle kıyasladığımızda yedinci sıradayız. En fazla katma değerli ürün satmada da sekizinci sıradayız. Türkiye'nin bu sıralarda olması gayet güzel bir başarı. Türk ürünlerinde son yıllarda ciddi şekilde kalite artışı var. Zaten kalite olmazsa ürün satamazsınız” dedi.

ISM'e ilgi azalıyor

Şölen Çikolata Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Bölge Pazarlama Müdürü Taner Ulusoy, ihracatçı olarak başladıktan sonra son 10 yıldır Türkiye iç piyasasında da varlık gösterdiklerini söyledi ve ekledi,”Temel olarak ihracat bizim en önemli pazarımız oldu ve hala da öyle. Son üç yıla baktığımızda 108 ülkeye fatura kestiğimizi görüyoruz. Şölen 310 milyon dolarlık ciroya sahip şu anda, 2018 hedefimiz ise 350 milyon dolara ulaşmak. Şölen bu fuara 25 yıldır katılıyor. Müşterilerle diyalog ve gözlem açısından çok önemli bir fuar. Ama fuar gittikçe küçülüyor ve ziyaretçi sayısında azalma olduğunu düşünüyorum. Almanya'da özellikle Türk marketlerinde etnik pazarda yer alıyoruz. Müşteriler firmamızı tanıdıkları için herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Bu yıl çocuk kategorisinde iki önemli ürünümüz var. Dünyada ilk defa sürpriz yumurtayı üzerine üç boyutlu baskı yaparak ürettik. Diğer ürünümüz ise Ozmo Burger.”

Fuara patlayan şekerlerle katıldılar

Fuara çocuklara yönelik ürünlerle katılan Tıltay Gıda San. ve Tic. Dan. A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tıltay, özellikle çocukların çok sevdiği patlayan şekerlerde iddialı olduklarını ifade etti. Haluk Tıltay şunları söyledi: “Tıltay Gıda 1930'lu yıllarda babam tarafından kurulmuş ve bu günlere kadar geldi. Biz dört kıtaya ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz dondurma, çikolata ve çocuklara yönelik ürünler. Patlayan şekerlemizin çeşitli aromaları var, üzerlerini çikolatayla kaplıyoruz. Meksika'ya acılı patlayan şeker yapıyoruz. Patlayan şekerlere ilgi kuşaklar boyu devam ediyor. Bu fuarlar eski cazibesini kaybediyor ama yine de katılıyoruz.”

Çikolata kaşık üretiyor

El'One Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rupen Meyhanecioğlu, “Biz tamamen ihracata yönelik bir firmayız. Yerli piyasada satışımız yok. Ağırlıklı olarak ABD, Katar, Kanada ve Güney Kore'ye ihracat yapıyoruz. Fuarda olmak zorundasınız ve fuarları önemli buluyorum. Geçmiş yıllara kıyasla ziyaretçi az ama önemli olan sayı değil ziyaretçilerin kalitesi. Özellikle çikolata kaşık ürünümüzün çeşidi çok fazla. Aromalı çikolata kaşıklar da yapıyoruz” diye konuştu.

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