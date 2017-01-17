Seçimi kazanmak için kadınlardan 'seks boykotu' istedi

Hakan Aytaş / Köln, 17 Ocak () - Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için muhalefet partisi kadın milletvekili Mishi Mboko, ilginç bir kampanya başlattı.

Mboko, Kenyalı kadınlara eşleri seçim için kayıtlarını yaptırana kadar seks boykotu çağrısında bulundu. Alman n-tv Online'da yer alan habere göre Mishi Mboko kadınlara çağrısında, “Seçim için kayıtlarını yaptırdıklarını ispatladıktan sonra erkeklerin sizinle güzel vakit geçirmelerine izin verin” dedi. Halen devlet başkanı olan Uhuru Kenyatta'nın seçimi kaybetmesi ve kampanyanın başarılı olması için Kenyalıların seçime yoğun katılımı gerekiyor; ancak henüz yaklaşık 6 milyon seçmenin kayıt yaptırmadığı bildiriliyor.