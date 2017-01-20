Seçim sonuçlarını tanımayan diktatöre 15 ülkeden ortak harekat: Yahya Jammeh’a öğlen 12’ye kadar süre (3) Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Gambiya Hükümeti bakanlarının ard arda istifaların ardından, Yahya Jammeh kendisine bağlı hükümetin geri kalan üyelerini de attı. Politik gözlemciler bu gelişmeleri, Jammeh'in bu adımlarını, "Koltuğunu barışçı bir şekilde bırakmaya niyetli görünmüyor" diye nitelendirdi. Gambiya’da Aralık ayında yapılan seçimi kaybetmesine karşın Yahya Jammeh’ın iktidarı bırakmayacağını açıklaması üzerine bu sabah Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin oluşturduğu ortak askeri birlikler Gambiya’ya girdi. İktidara geldiğinde, "Gambiya artık bir İslam Cumhuriyeti’dir’’ açıklaması yapan Yahya Jammeh, Gambiya’yı 22 yıldır baskı ile yönetiyor. Son ana kadar politik çözüm arayışları sürerken görevi bırakmayan Yahya Jammeh’e görevi barışçıl yollardan bırakması için bugün öğlen saat 12.00’ ye kadar süre tanındı. Gambiya’ya giren ECOWAS ülkeleri ortak askeri birlikleri tanınan sürenin dolmasına kadar ilerleyişlerine ara verdi. Gine Cumhuriyeti Devlet Başkanı Alpha Conde’nin liderliğinde Moritanya ve Liberya Devlet Başkanları’ndan oluşan heyet Gambiya’da politik çözüme ulaşılması için son ana kadar Yahya Jammeh ile görüşmelerini sürdürecekler. Demokratik seçimle seçilen ancak Yahya Jammeh'in iktidarı bırakmakta direnmesi üzerine görevi devralamayan yeni Başkan Adama Barrow, 15 ülkenin ortak kararını, "Gambiyalılar'ın hiçbir zaman unutamayacakları bir gün" diye karşıladı. Borrow, "Artık ulusal bayrağımız dünyanın en demokratik ülkelerinin bayraklarının yanına yükselerek dalgalanacak" dedi. Gambiya diktatörüne karşı ortak askeri harekatı yürüten ECOWAS'ı; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları oluşturuyor.