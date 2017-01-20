Seçim sonuçlarını tanımayan diktatöre 15 ülkeden ortak harekat (5)

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Ocak () – Gambia'yı 22 yıl baskı ile yöneten ve seçimleri kaybetmesine karşın koltuğunu bırakmayan Diktatör Yahya Jammeh'e verilen süre, "görüşmelerin sonuna kadar" uzatıldı.

Gambiya Ordusu da Yahya Jammeh’ı verdiği desteği tümüyle geri çekerek, Gambia'ya girip beklemekte olan Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin oluşturduğu ortak askeri birliklere katıldı.

ECOWAS ülkelerini temsilen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdül Aziz görüşmelere katılmak üzere Gambia'nın başkenti Banjul'a ulaştı.

Gambia'ya ulaşarak başkanlık sarayına giden iki cumhurbaşkanının, Jammeh'i direnmeden çekilmeye ikna etmek üzere görüşmekte oldukları belirtiliyor. Görüşmelerde, Jammeh'e istediği bir ülkeye sığınma verilmesinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Seçimlerden galip çıkarak uluslararası toplum tarafından tanınan Gambia'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, operasyonların tamamlanıp, Jammeh'in görevden uzaklaştırılmasına kadar Senegal'de bekliyor. "Banjul'da sokaklar bomboş" Başkanlık sarayında görüşmeler sürerken, Banjul'da yaşam tamamen durmuş durumda. Banjul'da bulunan BBC Dakar Muhabiri Thomas Fessy, kentteki durumu, "Banjul'da caddeler bomboş, dükkanlar, süpermarketler hala kapalı. Heyecan içinde bekleyen insanlar, bu politik krizin bitmesine az kaldığını hissediyorlar. Artık, güvenlik güçlerinin Jammeh'i savunmayıp, 22 yıllık iktidarını bırakma dışında seçeneksiz bırakmak üzere savunmayacakları kesinleşmiş durumda" diye tanımlıyor. ECOWACS birlikleri Gambiya'da Gambiya Hükümeti bakanlarının ard arda istifaların ardından, Yahya Jammeh kendisine bağlı hükümetin geri kalan üyelerini de attı. Politik gözlemciler bu gelişmeleri, Jammeh'in bu adımlarını, "Koltuğunu barışçı bir şekilde bırakmaya niyetli görünmüyor" diye nitelendirdi. Gambiya’da Aralık ayında yapılan seçimi kaybetmesine karşın Yahya Jammeh’ın iktidarı bırakmayacağını açıklaması üzerine bu sabah Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin oluşturduğu ortak askeri birlikler Gambiya’ya girdi. İktidara geldiğinde, "Gambiya artık bir İslam Cumhuriyeti’dir’’ açıklaması yapan Yahya Jammeh, Gambiya’yı 22 yıldır baskı ile yönetiyor. Son ana kadar politik çözüm arayışları sürerken görevi bırakmayan Yahya Jammeh’e görevi barışçıl yollardan bırakması için bugün öğlen saat 12.00’ ye kadar süre tanındı. "Gambiyalılar'ın hiçbir zaman unutamayacakları bir gün" Gambiya’ya giren ECOWAS ülkeleri ortak askeri birlikleri tanınan sürenin dolmasına kadar ilerleyişlerine ara verdi. Demokratik seçimle seçilen, ancak İslamcı Yahya Jammeh'in iktidarı bırakmakta direnmesi üzerine görevi devralamayan yeni Başkan Adama Barrow, 15 ülkenin ortak kararını, "Gambiyalılar'ın hiçbir zaman unutamayacakları bir gün" diye karşıladı. Borrow, "Artık ulusal bayrağımız dünyanın en demokratik ülkelerinin bayraklarının yanına yükselerek dalgalanacak" dedi. Gambiya diktatörüne karşı ortak askeri harekatı yürüten ECOWAS'ı; Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları oluşturuyor. 45 bin Gambiyalı Senegal’e sığındı Ülkedeki politik belirsizlik nedeniyle Senegal’e kaçan sığınmacı sayısının 45 bin’e ulaştığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Babar Baloch bugün Cenevre’de yaptığı açıklamada Gambiya’dan kaçan sığınmacı sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Açıklamada Senegal’e kaçan Gambiya vatandaşlarının yanısıra, yabancı ülke vatandaşları arasında Gana, Liberya, Lübnan, Gine ve Moritanya vatandaşlarının olduğu belirtildi. Senegal’e sığınanların yüzde 75’inin kadınlar ve çocuklardan oluştuğu belirtilen açıklamada bazı Senegalli ailelerin 40-50 kişiye ev sahipliği yaptığı çok kısa zamanda yiyecek kaynaklarının tükenebileceği belirtildi. Senegal Hükümeti’nin ülkeye gelebilecek 100 bin sığınmacıya yetecek kadar gıda ve ihtiyaç maddesi hazırlığı yaptığı açıklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TV KAYDI Gambiya Ordusu, havalimanı

Havalimanında bekleyenler