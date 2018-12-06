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Sebepsizce ittiği adamın ölümüne sebep oluyordu... Dehşet anları kamerada

ABD () -  ABD yaşanan bir olaya dair görüntü izleyenlerin kanını donduruyor. Los Angeles'ta yaşanan olayda bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürümekte olan yaşlı adamı bir anda yola itti....

Sebepsizce ittiği adamın ölümüne sebep oluyordu... Dehşet anları kamerada

ABD () -  ABD yaşanan bir olaya dair görüntü izleyenlerin kanını donduruyor. Los Angeles'ta yaşanan olayda bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürümekte olan yaşlı adamı bir anda yola itti. Adam yola sırt üstü düşerken; yoldan geçmekte olan TIR sürücüsü, adamın kafasını ezmek üzereyken ramakla aracı durdurabildi.

Saldırganın hiç bir şey olmamışçasına yoluna devam ettiği olay sonrası yola itilen adam hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın kemiklerinin kırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken; saldırganın yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(FOTOĞRAFLI)

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