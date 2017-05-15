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Schulz: Başbakan olsaydım İncirlik için çoktan alternatif aranırdı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs () - Almanya’dan İncirlik konusunda bir tepki de Sosyal Demokrat Parti SPD’nin Başbakan adayı Martin Schulz’dan geldi. Türkiye’nin Alman vekillere İncirlik’te görevli Alman askerlerini ziyaret etme...

Schulz: Başbakan olsaydım İncirlik için çoktan alternatif aranırdı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs () - Almanya’dan İncirlik konusunda bir tepki de Sosyal Demokrat Parti SPD’nin Başbakan adayı Martin Schulz’dan geldi.

Türkiye’nin Alman vekillere İncirlik’te görevli Alman askerlerini ziyaret etme konusunda izin vermemesine gerekçe olarak “Almanya’nın Türk askerlerine sığınma hakkı vermesini” gösterdiğini kaydeden Martin Schulz, bunun kendisini şoke ettiğini belirterek, “Almanya'ya şantaj yapılamaz” dedi.

"Ben olsaydım alternatif arayışlarına çoktan başlanmıştı"

Kamu kanalı ARD’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Schulz, İncirlik konusundaki bir soruya, "Martin Schulz başbakan olsaydı, Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen çoktan alternatif bir üs aramak durumunda kalırdı” ifadelerini kullandı.

Gabriel: Karar değişmezse Türkiye’de kalınacağını sanmıyorum

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Türkiye’nin kararından dönmesini umuyor. Milletvekillerinin Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, “Şayet bu ret kararı nihai olarak kalacaksa, o zaman biz Alman askerlerinin Türkiye’de konuşlandırılmaya devam edilebileceğini düşünemiyoruz. Ancak Türkiye’nin konumunu değiştireceğini umuyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuya ilişkin gün içerisinde yaptığı açıklamada, ilk kez İncirlik Üssü’ne somut alternatif arayışlarını doğrulamış ve Ürdün’ün olasılıklar arasında bulunduğunu söylemişti.

 

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