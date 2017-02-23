"Sberbank, tarihinde en iyi yılı 2016’de yaşadı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Sberbank Başkanı German Gref, Sberbank'ın, tarihinde en iyi yılı 2016’de yaşadığını söyledi.

Gref, yaptığı değerlendirmede, Sberbank’ın tüm tarihi boyunca bu en iyi yılını geçirdiğini, Rus standartlarına göre 517 milyar net kar elde ettiklerini söyledi.

Gref, Putin’in Sberbank’ın verilerine ilişkin sorusu üzerine, “Geçen sene bizim için çok başarılı geçti. Mali değerlerden bahsetmek gerekirse, Sberbank’ın tüm tarihi boyunca bu en iyi yıldı. Rus standartlarına göre 517 milyar net kar elde ettik. Bundan önce en iyi değerleri 2013 yılında 360 milyar ile elde etmiştik. Genel olarak geçen sene tüm kilit verilerden iyi sonuçlar elde ettik. Geçen sene kurumsal müşterilerimize 9 trilyon rubleden fazla kredi verdik. Buna rağmen kurumsal kredi portföyünde artış çok düşüktü. Kredi hacminin 2015’e kıyasla net rakamını söylemek gerekirse geçen sene yüzde 35 artış ile kredi verildi. Perakende kredilerde ise geçen sene 1.6 trilyon rubleye ulaştık.” dedi.

Piyasada canlanma yaşandığını da belirten Gref, “Kredi portföyünün kalitesi bizim için çok önemli ve geçen sene ciddi anlamda düzeldi. Geciktirilen borç payı yüzde 3.1 oranında azaldı.

Kredi faiz oranları ise geçen sene sonunda kriz öncesi düzeyine geriledi. Biz sermaye yeterliliği gibi zor bir değere sahibiz. Çünkü banka belirli bir sermayenin tutulması gereken tek sektördür.

İpotek sektörüne değinirsek geçen sene ipotek kredi portföyü ciddi anlamda artış gösterdi. Bugün Sberbank bu piyasanın yüzde 55’ine sahiptir. Hükümet ile ortak şekilde geliştirdiğimiz çok ilginç bir program var. İpoteka Online adlı program üzerinden müşterilerimiz internet aracılığıyla başvuruda bulunabilir ve tüm belgelerini hazırlayabilir. Bu durumda bankaya sadece bir kez gelinmesi ve imza atılması gerekiyor. İpotek kredilerinde şu an tüm tarih boyunca en düşük faiz oranlarına sahibiz.

Bir diğer önemli alan ise küçük işletmeler. Burada küçük işletmelere kredi vermeyi öğrenemedik ve hacimlerimiz ciddi anlamda düştü.

Geçen senenin sonunda ‘Smart Kredi’ adlı yeni bir projeye başladık. Bu proje çerçevesinde biz hiçbir bilgi talep etmiyoruz, kendimiz onların faaliyetlerini analiz ediyoruz ve kredi teklifleri sunuyoruz. Geçen sene 63.000 müşteriye böyle teklifler sunduk ve sene sonuna kadar 11 milyar ruble kredi verdik. Gerçekten bu ileriye büyük bir adımdı ve bu sene küçük işletmelere kredi verilmesi konusunda ciddi ilerleme kaydedilmesini umuyoruz.

Tarım alanında portföyümüz hızla büyüyor. Bu kriz zamanında zarar görmeyen neredeyse tek portföydür. Bankamız tarım sektöründeki en büyük kreditörlerden biridir.” dedi.