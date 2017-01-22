Sberbank, siber saldırıların artmasını bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, 2017 yılında Sberbank’a yönelik siber saldırıların sayısının artmasını beklediğini açıkladı.

Kuznetsov, “Bu yıl hackerlerin daha aktif olmasını bekliyoruz. Her zamanki gibi siber korsanların banka müşterilerinden çalacağı para miktarı bu tür saldırılara karşı mücadeleye bağlı olacak“ diye konuştu.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye Davos’ta konuşan Antivirüs şirketi ‘Kaspersky Laboratory’ Başkanı Yevgeniy Kaspersky, 2017 yılında Rusya Federasyonu’na yapılan siber saldırıların sayısının artacağını, bu saldırıların üretim tesisleri, ulaşım araçları ve santral dahil olmak üzere çeşitli bilgisayarlı unsurlara yönelik olacağını belirtti.