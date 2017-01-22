Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Türban artık Jandarma'da serbest!

Sberbank, siber saldırıların artmasını bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, 2017 yılında Sberbank’a yönelik siber saldırıların sayısının artmasını beklediğini açıkladı. Kuznetsov, “Bu yıl hackerlerin...

Sberbank, siber saldırıların artmasını bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, 2017 yılında Sberbank’a yönelik siber saldırıların sayısının artmasını beklediğini açıkladı.

Kuznetsov, “Bu yıl hackerlerin daha aktif olmasını bekliyoruz. Her zamanki gibi siber korsanların banka müşterilerinden çalacağı para miktarı bu tür saldırılara karşı mücadeleye bağlı olacak“ diye konuştu.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye Davos’ta konuşan Antivirüs şirketi ‘Kaspersky Laboratory’ Başkanı Yevgeniy Kaspersky, 2017 yılında Rusya Federasyonu’na yapılan siber saldırıların sayısının artacağını, bu saldırıların üretim tesisleri, ulaşım araçları ve santral dahil olmak üzere çeşitli bilgisayarlı unsurlara yönelik olacağını belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55