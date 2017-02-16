Sberbank, mevduat faiz oranlarını düşürdü

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Sberbank, mevduat faiz oranlarını piyasadaki faiz oranlarının düşürülme eğiliminin fonunda yüzde 0.05-0.7 oranında azalttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sberbank Basın Merkezi, “15 Şubat’tan itibarıyla Sberbank’taki mevduatların faiz oranlarındaki düşüş yüzde 0.05-0.7 seviyesinde gerçekleşti. Şu anda 6 aylık-1 yıllık süreli ‘Lider Sohranyay’ mevduatlarındaki en yüksek faiz oranı yüzde 7.7 seviyesinde. Bu karar bankacılık piyasasında mevduatların düşürülme eğilimine bağlıdır.” denildi.

Sberbank, en son 30 Eylül 2016’da temel ve online ruble cinsinden mevduatların faiz oranları yüzde 0.3-0.55, dolar cinsinden mevduatların faiz oranı ise yüzde 0.04-0.6 oranında düşürdü.