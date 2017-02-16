Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Sberbank, mevduat faiz oranlarını düşürdü

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Sberbank, mevduat faiz oranlarını piyasadaki faiz oranlarının düşürülme eğiliminin fonunda yüzde 0.05-0.7 oranında azalttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sberbank Basın Merkezi, “15 Şubat’tan...

Sberbank, mevduat faiz oranlarını düşürdü

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Sberbank, mevduat faiz oranlarını piyasadaki faiz oranlarının düşürülme eğiliminin fonunda yüzde 0.05-0.7 oranında azalttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sberbank Basın Merkezi, “15 Şubat’tan itibarıyla Sberbank’taki mevduatların faiz oranlarındaki düşüş yüzde 0.05-0.7 seviyesinde gerçekleşti. Şu anda 6 aylık-1 yıllık süreli ‘Lider Sohranyay’ mevduatlarındaki en yüksek faiz oranı yüzde 7.7 seviyesinde. Bu karar bankacılık piyasasında mevduatların düşürülme eğilimine bağlıdır.” denildi.

Sberbank, en son 30 Eylül 2016’da temel ve online ruble cinsinden mevduatların faiz oranları yüzde 0.3-0.55, dolar cinsinden mevduatların faiz oranı ise yüzde 0.04-0.6 oranında düşürdü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.