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Sberbank:” Maliye Bakanlığının döviz alımlarının etkisini görmüyoruz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Sberbank Başkanı German Gref, Maliye Bakanlığının döviz alımlarına başlamış olmasının ruble kurunu önemli bir şekilde etkilemediğini açıkladı. Gref yaptığı açıklamada, “Petrol...

Sberbank:” Maliye Bakanlığının döviz alımlarının etkisini görmüyoruz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Sberbank Başkanı German Gref, Maliye Bakanlığının döviz alımlarına başlamış olmasının ruble kurunu önemli bir şekilde etkilemediğini açıkladı.

Gref yaptığı açıklamada, “Petrol fiyatlarının bugünkü düzeyde kalması halinde alınacak dövizin hacmi 20-22 milyar dolara varabilir. Biz bunun ne enflasyonu ne de döviz kurlarını etkilediğini görmüyoruz“ şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığının gerçekleştirdiği döviz müdahalelerinin enflasyonun yüzde 0.3-0.5 çıkmasına neden olabileceğini dile getiren Gref, döviz kurlarında da aynı etkinin beklendiğini belirtti.

Gref, Ruble kuru ile petrol fiyatları arasındaki bağın azaldığına dikkati çekerek “Bu bağlantı şimdi direk olmaktan çıkmaya başladı“ dedi. Sberbank Başkanı, diğer faktörlerin Ruble kuruna etkisinin gittikçe arttığını da söyledi.

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