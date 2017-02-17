"Sberbank 2019’a kadar tam manasıyla dijital şirket olacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Sberbank Başkanı German Gref, 2018 yılının sonuna kadar Sberbank’ın tam manasıyla dijital şirket olacağını açıkladı.

Gref Soçi’de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, “2018 yılının sonuna kadar tam manasıyla dijital kurum olmalıyız, kağıtta kalan tek sürecimiz bile kalmamalı“ dedi.

Ocak ayında Gref, Sberbank’ın çoğu işlemlerini uzaktan yapmaya başladığını, 8 yıl sonra tüm banka işlemlerinin uzaktan yapılabileceğini söyledi.

Ayrıca Gref 2025 yılında Rusya ekonomisinin yarısının dijital ekonomi olacağından emin olduğunu da belirtti.