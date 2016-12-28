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Sberbank, 2017den umutlu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Sberbank Başkanı German Gref, 2017 yılında politika ve ekonomide önceden görülemeyecek kritik olayların beklenmediğini bildirdi. Gref “Vedomosti” gazetesine yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki...

Sberbank, 2017den umutlu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Sberbank Başkanı German Gref, 2017 yılında politika ve ekonomide önceden görülemeyecek kritik olayların beklenmediğini bildirdi.

Gref “Vedomosti” gazetesine yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki sene kritik olaylar beklemiyorum. Hammadde ürünlerinin fiyatları düşmese bile zaten düşükler. Alüminyum fiyatları düşeceği en alt seviyede. Kömür ucuzlayabilir, fakat o bu sene ciddi anlamda pahalandı. Petrol şu anda 52-53 dolar değerinde, 45 dolara bile düşse şok yaşanmayacak” ifadesini kullandı.

Rus bütçesinin petrol fiyatının 45 doların altına düşmesine hazırlıklı olduğunu belirterek, “Jeopolitik durumun istikrara kavuştuğuna ilişkin umudumuz var. Zor geçen 2 senenin ardından Ekim Devrimi’nin yüzüncü yıl dönümü olan 2017’ye pozitif beklentilerle başlıyoruz” dedi.

Öte yandan Gref, Merkez Bankası yönetiminin eylemlerinin profesyonel ve doğru olduğunu da kaydetti.

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