Savunma Bakanı Fikri Işık ABD’li meslektaşıyla görüştü (Ek Fotoğraflar)

Washington, 17 Mayıs () - Pentagon sözcüsü Dana W. White tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantıda, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, PKK konusundaki endişeler konusunda kesin olarak anlaştıkları ifade edildi.

Toplantıyı özetleyen açıklamada White, PKK’nın Türkiye’de sivilleri ve askerleri öldürdüğünü söyledi. Mattis’in PKK ile mücadele konusunda Türkiye’ye destek sözü verdiğini belirten White, ABD’nin PKK karşıtı operasyonlar konusunda işbirliğini arttıracağını söyledi.

Savunma bakanlarının Suriye krizi konusunda ise bölgede şiddeti bitirmek adına çalışmalara devam edileceğini de ekleyen White, “Savunma Bakanı Türklerin Suriye’li sığınmacılar ve insan hakları konuları hakkında ne kadar cömert olduğunu biliyor. Her iki lider de Irak ve Suriye’de barış için birlikte çalışmak konusunda istekli” dedi.

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