Sarı Yelekliler gösterileri Strasburg’daki AB Parlamentosu’na taşındı

Strasburg, () – Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerini Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu binasına taşımaları ardından polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa içişleri Bakanlığı verilerine göre, gösterilere 23 bin 600 kişi katılırken, bu rakam Kasım ayında başlayan gösterilerin en düşük katılımlı haftalarından oldu.

Fransa’dan resmi bir yaralı, gözaltı ya da tutuklu bilgisi paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü

- Sarı Yelekliler göstericileri

- Fransız polisinin biber gazlı müdahalesi müdahalesi