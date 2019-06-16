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Sarı Yelekliler eylemleri 31’inci haftasında

Deniz Kılınç () – Fransa’da Kasım 2018’de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 31’inci haftasında devam ediyor. Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 31’inci...

Sarı Yelekliler eylemleri 31’inci haftasında

Deniz Kılınç () – Fransa’da Kasım 2018’de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 31’inci haftasında devam ediyor.
Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 31’inci haftasında da devam ediyor. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Toulouse olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.
Paris’te başlayan ve sonrasında diğer kentlere yayılan eylemlere bu hafta Toulouse’da yüksek katılım görüldü. Toulouse’daki eylemlere binden fazla kişi katılırken, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlere ülke çapında katılımın azaldığı belirtilirken, bu hafta ülke genelindeki katılımın geçen haftaki 10 bin eylemcinin altında olduğu vurgulandı.
Eylemlerin hafiflemesine rağmen, Macron’un bu hafta açıkladığı yeni reform paketiyle protestoların yeniden artabileceği belirtildi. Söz konusu reform paketinde orta gelirlilere yönelik vergi indirimi bulunsa da işsizliğin azalması için yoksullara yönelik yardımın kesilmesi ve emeklilik yaşı geçen kişilerin çalışmaya devam etmelerinin teşvik edilmesi gibi kararların eylemleri yeniden şiddetlendirebileceğine dikkat çekildi.

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