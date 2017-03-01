Samos Adasına sığınmacı-göçmen taşıyan bir Türk gözaltına alındı

Io Chokona / Atina, 1 Mart () – 24 saat içerisinde Yunanistan’ın Samos Adasına 71 sığınmacı-göçmen çıktı. Atina –Makedonya Haber Ajansına göre onları taşıyan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Aynı zamanda Leros Adasına 27 kişi, diğer küçük adalara ise 41 kişi çıktı. Kuzey Ege Polis Merkezinin yaptığı açıklamaya göre şu anda Kuzey Ege adalarında sığınma talebinde bulunan 9.209 sığınmacı-göçmen bulunmakta. Bunların 4.152’si Midilli, 3.362’si Sakız, 1.695’i de Samos mülteci kamplarında barınıyor. Bu arada sahte kimlik belgeleri satan şebekeler ortaya çıkmaya başladı. Dün Pire Limanından hareket edip Midilli’ye inen 44 yaşındaki bir Suriyeli gözaltına alındı. Üzerinde uluslar arası koruma talebi kartları ve renkli fotokopileri bulundu.