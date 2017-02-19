Saksonya güzeli Almanya Kraliçesi seçildi

Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany 2017’ finali dün akşam Freiburg kentin Rust kasabasında ülkenin en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Parkında’ 900 davetlinin katılımıyla yapıldı. Büyük finalde podyuma çıkan 21 finalist içinden 460 puanla ‘Miss Sachsen’ (Saksonya güzeli) Soraya Kohlmann (18) Almanya’nın en güzel kızı ‘Miss Germany 2017’ kraliçesi ilan edildi. Lise mezunu olan 2017 kraliçesi Soraya Kohlmann 1,72m. boyunda, sarışın, ela gözlü. Finalin ikincisi 240 puanla ‘Miss Niedersachsen’ (Aşağı Saksonya güzeli) Aleksandra Rogovic (18), üçüncü 220 puanla ‘Miss Bremen’ güzeli Sarah Strauss(21) seçildi. Podyuma çıkan 21 finalist akşam kostümü, yöresel elbise ve mayo defilesiyle jürinin oylarını lehine kazanmak için yarıştı. Finalin ilk yarısında saat 21.25’de ‘Miss İnternet’, ‘Miss Sachsen’ (Saksonya), ‘Miss Aşağı Saksonya’, ‘Miss Kuzey Ren Vestfalya’, ‘Miss Bremen’, ‘Miss Mecklenburg Vorpommern’, ‘ Miss Berlin’, ‘Miss Hessen’, güzelleri yarı finale yükseldi. Yarı finale çıkan 8 finalist sevinirken, elenen 13 aday podyuma veda etti. Saat 22.09’da Almanya’nın en güzel üç kızı ilan edildi. Alman Milli Marşı eşliğinde üç finalist podyumda kameralara poz verdi. ‘Miss Germany 2016’ kraliçesi Lena Bröder tacını 2017 yılın güzellik kraliçesi seçilen Saksonya güzeli Soraya Kohlmann’a devretti. Finale katılan 21 finaliste değişik hediyeler takdim edilirken 2017 kraliçesine bir yıllık modellik kontratı, tatil, giyim, ev eşyalarıyla beraber her şey dahil bir yıllığına araba tahsis edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- -Miss Germany 2017 finalinden görüntüler -Almanya 2017 yılın ilk üç kızı ilan ediliyor -Miss Germany 2017 kraliçesine taç takılıyor