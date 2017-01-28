Sahte Euro banknot sayısı azaldı

Almanya’nın Frankfurt kentinde olan Avrupa Merkezi Bankası geçtiğimiz gün sahte Euro banknot sayısın düştüğüne dikkat çekti. Tedavüle sürülen 7 çeşit 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro banknotlar içinde en çok 50 Euro banknotlar kalpazanlar tarafından piyasaya sürülüyor. Son yıllarda güvenliği sağlamak için hologram ve filigranlarda yapılan değişiklikler kalpazanların işini zorlaştırdı. Buna rağmen Almanya’da 2015 yılı içinde 95 bin, 2016 yılı içinde 82 bin sahte banknot tedavülden kaldırıldı. Sahte para Almanya’ya yaklaşık 4,5-5 milyon Euro zarar verdi. 2016 yılı içinde dünya genelinde 684 bin sahte Euro banknotu tedavülden kaldırıldı. Dünya piyasasına olan zarar 40 milyon Euro’ya yükseldi. Avrupa Merkez Bankası 2018 yılın sonuna kadar bazı Euro banknotlarda güvenliğin sağlanması için yeniden hologram ve filigranlarda değişikliklere gidileceğini söyledi. Sahte Euro banknotların çok ucuza taklit edildiği kalpazanların internet üzerinden sahte para imalatında kullanılan teknolojiden faydalandığı öğrenildi. Kalpazanların piyasaya sürdükleri sahte 500 Euro banknotun maliyeti sadece 1, 20 Euro.