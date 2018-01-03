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Sağ veya sol eli kullanma tercihi anne karnında başlıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak () – Ultrason taramalarına göre sağ ve sol eli kullanma tercihi, hamileliğin sekizinci haftasında başlıyor. Daha önce bir kişinin hangi elini kullandığında beynin sağ ve sol lobundaki gensel farklılıkların...

Sağ veya sol eli kullanma tercihi anne karnında başlıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak () – Ultrason taramalarına göre sağ ve sol eli kullanma tercihi, hamileliğin sekizinci haftasında başlıyor.
Daha önce bir kişinin hangi elini kullandığında beynin sağ ve sol lobundaki gensel farklılıkların etkili olduğu düşünülüyordu.
Ancak geçen yıl, hamileliğin sekizinci ile onikinci haftasında omurilik genlerini analiz eden Almanya’daki Ruhr-Universitat Bochum araştırmacıları, el kullanımındaki tercihin omurilikte olduğunu düşünüyorlar.
Kol ve el hareketleri beyindeki motor korteks aracılığıyla başlatılır ve bu da omuriliğe bir sinyal gönderir.
Bu komutayı bir harekete dönüştürür. Ancak motor korteks omuriliğe bağlı değil ve el tercihi herhangi bir bağlantı oluşmadan önce yapılıyor.
Bu nedenle araştırmacılar artık el kullanımı seçiminin omurgada karar verildiğine inanıyor.
Şubat 2017'de eLife dergisinde yayınlanan ve Alman Araştırma Vakfı tarafından finanse edilen araştırma şunları sonucuna vardı:
“Bu sonuçlar hemisferik eşitsizlik nedeni anlayışımızı temel olarak değiştirdi.”
Araştırmacılar, kol ve bacak hareketlerini kontrol eden omurilik bölmelerinde sekizinci haftada belirginleşen sağ-sol farkları tespit etti.
Araştırma sonuçları, özel öğretim görevlisi Dr. Sebastian Ocklenburg, Judith Schmitz ve Profesör Doktor Onur Güntürkün tarafından bir ekip tarafından derlendi.
Ekip, sonuçlara ulaşmak için Hollanda ve Güney Afrika'daki meslektaşları ile birlikte çalıştı.

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