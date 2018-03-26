Saat mücevher Fuarı Baselworld’de Türk şirketler dikkat çekti

Levent Gündüz / Basel, 26 Mart () - Dünya saat ve mücevher fuarı Baselworld’de Türk şirketler dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İsviçre'nin BAsel kentinde bu yıl 101’incisi düzenlenen fuar açılışında 600 katılımcı yeni teknolojiyle donatılmış son model koleksiyonlarını tanıttı. 22-27 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuarda saat markaları, değerli taşlar, mineraller, mücevher, takı ürünleri sergilendi.

Fuara, Türkiye’den Arıkan, Merkez Saat Ticaret A.ş., Essa Grup, Zen Diamond ve Videksan olmak üzere beş şirket katıldı.

Toplam 58 ülkeye ihracat yapan Arıkan Marketing Müdürü Ayşegül Gönültaş altı yıldır katıldıklarını söylerken, fuara dört markayla saat ve gözlük koleksiyonlarını tanıttıklarını, ürünlerini Avrupa ve Asya ülkelerine pazarladıklarını ve yoğun ilgiden memnun kaldıklarını belirtti.

Essa Grup Yönetim Kurul Başkanı Ercan Çevik ise, “Baselworld artık bizim evimiz oldu. Her sene burada fuara katılıp yoğun ilgi görüyoruz ve talep bizi memnun ediyor. Türkiye saat markalarını artık dünyaya tanıtıyor” diye konuştu.

Videksan Menajeri Tolga Yaşar 14 yıldır fuara katıldıklarını vurgularken, “Vitrin dekorasyonuyla dünya markalarına kutu ve display üretiyoruz ve kutu ve display üretiminde dünyada ilk üç firma arasında yerimizi koruyoruz” dedi

Zen Diamond temsilcisi Burak Kutlu fuarla ilgili “Pırlantalı mücevher takı ürünlerimizi Türkiye dışında dünyaya tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Merkez Saat Ticaret A.ş. Menajeri Hayati Talvi, Baselworld’a ilk defa ‘Momentus’ markasıyla katıldıklarını, yoğun ilgi ve talepten memnun kaldıklarını belirtti. (Fotoğraflı)

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-Baselworld genel fuar görüntüleri dosya

-Türk şirketlerle röportaj Baselworld dosya.