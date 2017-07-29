Saakaşvili Poroşenko'ya meydan okudu: "Halkı örgütleyeceğim"

Sonat KEREM, KİEV, 29 Temmuz ()- Ukrayna vatandaşlığından önceki gün çıkarılan eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna genelinde iktidar karşıtı protestolar organize etmeye hazırlandığını açıkladı.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Gürcistan’ı terk ederek Ukrayna’ya yerleşen Saakaşvili, iki yıl önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilip, Odessa ili Valisi olarak atanmıştı.

Poroşenko yönetimiyle ters düşmesi sonrasi ise valilikten istifa eden eski Gürcü lider, Yeni Güçler Hareketini kurarak muhalefete geçmişti.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da önümüzdeki sonbahar döneminden itibaren iktidar karşıtı protestolar organize edeceğini söyledi.

Ukrainskaya Pravda gazetesine açıklamalarda bulunan Saakaşvili, “İstediğim zaman Ukrayna’ya girip çıkarım. Zannettikleri gibi bir kontrol yok. Yanukoviç zamanında da yasaklara rağmen geldim. Ben eski Ukrayna sınır görevlisiyim. Poroşenko bunu unutmasın. Ukrayna’ya tüm giriş çıkışları biliyorum. ” dedi.

“Mücadeleyi bırakmayacağım”

Ukrayna genelinde “ortak hareket karargahı” kurmak için harekete geçtiğini duyuran Saakaşvili, halkı örgütleyip iktidardan taleplerde bulunacaklarını belirtti.

Ukrayna’da mücadeleyi bırakmayacağını söyleyen Gürcü siyasetçi, “Poroşenko sakinleşeceğimi ve başka işlerle ilgileneceğimi umuyor. Ukrayna’da sonuna kadar mücadele edeceğimi söyledim. Kendimi Ukraynalı olarak hissediyorum” diye konuştu.

Saakaşvili, Poroşenko yönetimini yolsuzluklarla ve gerekli reformları hayata geçirmemekle suçluyor.

Ülkesinde hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013 yılından bu yana Gürcistan’a dönemiyor.