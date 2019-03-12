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Saakaşvili: "Poroşenko seçimleri kaybedince Ukrayna'ya geri döneceğim" 

Sonat KEREM, KİEV, ()  - Ukrayna'nın sınır dışı ettiği eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saaşavili, Ukrayna'da 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ardından bu ülkeye geri dönmeye hazırlandığını açıkladı.  Ukraynalı gazeteci...

Saakaşvili: "Poroşenko seçimleri kaybedince Ukrayna'ya geri döneceğim" 

Sonat KEREM, KİEV, ()  - Ukrayna'nın sınır dışı ettiği eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saaşavili, Ukrayna'da 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ardından bu ülkeye geri dönmeye hazırlandığını açıkladı. 

Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordun'un sorularını yanıtlayan Saakaşvili, "1 Nisan tarihine elektronik biletim var. Varşova'dan saat 14.05'te Kiev Borispol Havaalanı'na ineceğim. Bu bileti aldım, çünkü Poroşenko'nun ikinci tura kalamayacağına eminim. Şundan da eminim ki, bundan sonra hiçbir gümrük görevlisi, Poroşenko'nun beni ülkeye sokmamaları yönündeki talimatını yerine getirmeyecek" dedi.

"POROŞENKO, KIRIM'I AB VE NATO ÜYELİĞİNE DEĞİŞTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile 2014 yılında arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu da aktaran Saakaşvili, şöyle devam etti: "Ülkede iş karışıklıklar olduğu zaman, Poroşenko ile bir görüşmem oldu. Bana, 'Biliyor musun, Güney Osetya ve Abhazya'nın Gücistan'a bir daha hiçbir zaman geri dönmeyeceği fikrine alıştın. Biz de, Kırım'ın artık Ukrayna'nın olmayacağına alışmalıyız. Ama diğer yandan bunu, AB ve NATO üyeliğine değişiyoruz' dedi."

Gürcistan’da 2003 yılında Batı yanlısı 'Gül Devrimi'nin ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan, 2008 yılında Moskova ile Tiflis arasındaki savaşta Gürcistan’ın başında olan Saakaşvili, 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçmiş ve Odessa Valiliği’ne getirilmişti.

Devlet Başkanı Poroşenko ile ters düşmesinin ardından valilik görevinden istifa ederek muhalif Yeni Güçler hareketini kuran eski Gürcü lider, 12 Aralık 2017'de Kiev’deki bir restoranda gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilerek Polonya’ya gönderilmişti. Ülkesinde hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili daha sonra Hollanda’ya yerleşmişti.

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