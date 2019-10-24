S-400’lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin, ilk defa Rusya sınırları dışında tatbikata katılacağını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “S-400 bölümü ve Rus Hava Kuvvetleri’nin Pantsir-S bataryası, ilk defa bir yabancı devlet topraklarında tatbikatta yer alacakları Sırbistan’a devredildi” denildi.