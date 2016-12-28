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Rusya’yı ziyaret eden turist sayısı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2016 yılında Rusya’yi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında arttığını açıkladı. Rusya’nın...

Rusya’yı ziyaret eden turist sayısı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2016 yılında Rusya’yi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında arttığını açıkladı.

Rusya’nın turizm sektörü: 2016 yılının sonuçları ve 2017 yılında perspektifler” adlı “konferansta konuşan Lomidze, 2015 yılında kıyasla Rusya’nın ulaşım şirketlerini kullanan yabancı turistlerin sayısının yüzde 5-6 oranında arttığını dile getirdi.

Lomidze, “Bu rakamlar, tur operatörlerin ATOR’e sunduğu göstergelere uyuyor. Tur operatörler, 2016 yılında Rusya’ya gelen turistlerin sayısının yaklaşık yüzde 10 oranında arttığını söyledi. Yabancıların çoğu uçakla seyahat ediyor, ama unutulmaması gereken Transsit demir yolumuz da var“ diye konuştu.

Lomidze şöyle devam etti:

“Yabancı turistlerin gelmesiyle oluşan turizm, öncelikli alanlardan biridir. Bugüne kadar bunu geliştirme gerektiğini dile getirdik, 2015-2016 yıllarında devlet seviyesinde turizmin tanıtımı ile ilgili somut adımlar attık. Yaptıklarımız yetersiz olsa da buna büyük bir ilerleme diyebiliriz.“

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