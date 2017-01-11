Rusya’nın zam şampiyonu belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya’da 2016’da fiyatı en çok artan ürünün tereyağ olduğu açıklandı. Tereyağın fiyatı neredeyse yüzde 20 oranında arttı. 2016 yılında en çok sebze ve meyve fiyatları düştü.

Rusya İstatistik Kurumu’nun resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rusya’da 2016 yılında yüzde 4.6 olan gıda ürünlerinin fiyatının artışının, yüzde 5.4 oranında tespit edilen enflasyondan daha düşük olduğu bildirildi.

Rusya İstatistik Kurumunun verilerine göre 2016 yılında fiyatı en çok artan ürün listesinin ilk sıraya perakende fiyatı yüzde 20.5 oranında artan tereyağı yerleşti. Diğer süt ürünlerinin fiyatı ortalama olarak yüzde 9.5 oranında arttı.

Listenin üçüncü sırasında fiyatı ortalama olarak yüzde 8.6 oranında artan balık ve deniz ürünleri yer aldı. Bunun yanı sıra alkollü içkilerin ve tahılların fiyatları yüzde 6.4, ekmek fiyatı yüzde 5.9, makarna fiyatı yüzde 4.5, ayçiçeği yağı fiyatı yüzde 3.4 ve et fiyatı yüzde 1.6 oranında arttı.

Bu arada gıda ürünlerde görülen enflasyonu engelleyen ürünler de açıklandı. Bunların arasında yıl içerisinde fiyatları düşen şeker (yüzde 6), yumurta (yüzde 0,7) ve en önemlisi sebze ile meyve (yüzde 6.8) yer aldı.

2016 yılının sonunda meyve ve sebze fiyatlarında artış kaydedildi. Geçtiğimiz Aralık ayında sebze ve meyve fiyatları ortalama olarak yüzde 0.9 oranında arttı, salatalık fiyatı ise yüzde 23.7 oranında yükseldi. Fiyatı artan sebze ve meyveler arasında taze domates (yüzde 8.3), üzüm (yüzde 5.3), patates (uüzde 3.1), soğanın (yüzde 2.2) olduğu açıklandı.

2016 yılında asgari gıda ürünleri sepetinin fiyatı 2015 yılına göre ancak yüzde 3.5 oranında artarak yaklaşık 3700 ruble oldu. Rusya’nın bölgelerinde söz konusu fiyat değişiyor, böylelikle fiyatı en yüksek olan gıda ürünleri sepeti Çukotka bölgesinde 9204.1 Ruble, en düşük olan Kursk Oblastı’nda 2999.8 Ruble tespit edildi. Moskova’da kaydedilen gıda ürünleri sepetinin fiyatı yıl içinde yüzde 5 oranında artarak 4447.9 rubleye ulaştı.

Gıda olmayan ürünlerin arasında en çok tütün ürünlerinin fiyatı arttı. 2016 yıl içinde tütün ürünlerinin fiyatı yüzde 17.8 oranında arttı. Bunun yanı sıra ayakkabı (yüzde 9.2) ve kumaş (yüzde 7.6) fiyatları da listenin ilk sıralarında yer aldı.