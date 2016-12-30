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Rusya’nın uluslararası rezervleri 100 milyon dolar arttı

Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 16 Aralık tarihindeki 379 milyar doların aksine 23 Aralık’ta 379.1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Rusya’nın uluslararası rezervleri 100 milyon dolar arttı

Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 16 Aralık tarihindeki 379 milyar doların aksine 23 Aralık’ta 379.1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Böylelikle belirtilen tarihler arasında uluslararası rezevlerin 100 milyon dolar bir başka deyişle yüzde 0.03 oranında arttığı belirtildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun uluslararası rezervleri 16-23 Aralık tarihleri arasında Merkez Bankası’na daha önce bankalara sağlanan yabancı döviz üzerinden mevduatların geri ödenmesiyle dengelenen negatif döviz değişimi fonunda neredeyse hiç değişmedi” denildi.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

2015 yılında Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 4.4 oranında azalarak 368.4 milyar dolara düştü. Rezervler tarihin en yüksek seviyesine Ağustos 2008’de 598 milyar dolara yükselerek ulaştı.

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