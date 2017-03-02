Rusya’nın Rezerv Fonları azalmaya devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mart () - Rusya‘nın Rezerv Fonu şubatta 931 milyar rubleye gerilerken, Ulusal Refah Fonu yüzde 3.5 azalarak 4.2 trilyon rubleye düştü.

Rusya’nın Rezerv Fonu, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 931 milyar rubleye geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Rezerv Fonu şubat ayında 931 milyar rubleye gerilerken, Ulusal Refah Fonu yüzde 3.5 azalarak 4.2 trilyon rubleye düştü.

Maliye Bakanlığı, bütçe açığının kapatılması amacıyla geçen yılın nisan, mayıs ve ağustos aylarında Ulusal Refah Fonu ve Rezerv Fonundan yaklaşık 1.2 trilyon ruble harcadı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle ekonomisi zor günler geçiren Rusya’da, bu yıl bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Ülkenin Rezerv Fonu 2015’te 3.6 trilyon ruble, Ulusal Refah Fonu ise 5.2 trilyon ruble seviyesindeydi.