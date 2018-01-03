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Rusya’nın petrol ihracatı, 257 milyon tona ulaştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () – 2017 yılında Rusya’nın ihraç ettiği petrol hacminin 2016 yılına göre yüzde 1.0 artarak 256.787 milyon tona ulaştığı belirtildi. Merkez Yakıt ve Enerji Kompleksinden yapılan açıklamada, Bağımsız...

Rusya’nın petrol ihracatı, 257 milyon tona ulaştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () – 2017 yılında Rusya’nın ihraç ettiği petrol hacminin 2016 yılına göre yüzde 1.0 artarak 256.787 milyon tona ulaştığı belirtildi.
Merkez Yakıt ve Enerji Kompleksinden yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine petrol hacminin geçen yıl içinde yüzde 0,4 azalarak 18 milyon tona gerilerken BDT dışı ülkelere yapılan petrol ihracatı hacminin yüzde 1.1’lik artışla 238.72 milyon tona vardığı kaydedildi. Aralık ayında da Rusya'nın BDT ülkelerine ihracı önceki seneye göre yüzde 6.7 azalarak, 18.84 milyon ton olarak gerçekleşti.
İç piyasaya gerçekleştirilen ham petrol sevki ise önceki yıla göre bu rakam yüzde 0.2 azalarak, 286.57 milyon ton olarak gerçekleşti.

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