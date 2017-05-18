“Rusya’nın Oval Ofis’i dinletip dinletmediğini bilmiyorum”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Mayıs () – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’nın Beyaz Saray’daki Oval Ofis’i dinletip dinletmediğini bilemediğini söyledi.
Tillerson, Cezayirli mevkidaşı Ramtane Lamamra’yla yapacağı ikili görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov’un Trump’la yaptığı konuşmanın deşifresini kendilerine verebilirim” yönündeki sözlerini hatırlatılarak, “Sizce Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mudur?” şeklindeki sorusunu Tillerson, “Bunu hiçbir şekilde bilemem” diyerek yanıtladı.
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Mayıs () – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya’nın Beyaz Saray’daki Oval Ofis’i dinletip dinletmediğini bilemediğini söyledi.