Rusya’nın illegal göçmen nüfusu 10 milyon

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Rusya’nın İnsan Haklarından Sorumlu Temsilcisi Tatyana Moskalkova, Rusya’da 8-10 milyon illegal göçmenin yaşadığını bildirdi.

Moskalkova hazırladığı yıllık raporunda, “İllegal iş göçü ciddi endişe uyandırıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın göç birimleri dahil olmak üzere devlet hükümetinin yasal organları tarafından gerçekleştirilen büyük çalışmalara rağmen, Rusya’da yaklaşık 8-10 milyon illegal göçmen bulunuyor” dedi.

Moskalkova, bu durumun bir yandan Rus vatandaşları arasında sosyal kriz yaratabileceğini, diğer bir yandan ise göçmenlerin kendilerinin haklarının ihlali niteliğinde olduğunu belirtti.