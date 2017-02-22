Rusya’nın her bölgesi için ayrı asgari ücret belirlenecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücreti (MROT) geçim ücretinin seviyesine arttırmak üzere Rusya’nın her bölgesi için ayrı bir şekilde belirlenme önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Topilin, Rus haber ajansı İnterfax’a yaptığı konuşmada, “Sorunu çözdüğümüzde asgari ücretin bölgesel açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fikrimizce asgari ücret, bölgede kaydedilen geçim ücretine eşit olmalı. Asgari ücretin Rusya’nın tüm bölgelerinde aynı olmasına ilişkin herhangi bir yasa yok“ dedi.

Bakan emekli maaşlarına gelen zam ve sosyal ödemelerin Rusya çapında çok değişen bölgesel geçim ücretine bağlı olduğunu hatırlattı. Topilin, ortalama geçim ücretinin 'sanal' bir rakam olduğunu, dolayısıyla Çalışma Bakanlığı'nın, asgari ücreti bölgesel geçim ücretine bağlanmasını mantıklı bulduğunu söyledi.