Rusya’nın GSYH değeri yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.5 arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Mayıs () – Rusya’nın 2017 yılının ilk 3 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yıllık anlamda ilk hesaplamalara göre yüzde 0.5 büyüdüğü bildirildi.

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, “2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH’nin fiziksel hacmi 2016 yılının aynı dönemine göre ilk hesaplamalara dayanarak yüzde 100.5 seviyesinde bulunuyor“ denildi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise 2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH’nin yüzde 0.2-0.4 arttığı kaydedilmişti. Aynı zamanda Merkez Bankasının resmi tahmini, 2017 yılında Rusya GSYH’nin yüzde 1-1.5 oranında artmasını öngörüyor.