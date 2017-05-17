Rusya’nın gıda ürünleri ithalatı azaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, son üç yıl içinde Rusya’nın gıda ürünleri ithalatı hacminin 1.7 kat gerilediğini, yerli tarım ürünlerinin üretiminin arttığını belirtti.

Rusya Hükümeti İthal İkamesi komisyonu toplantısında konuşan Medvedev, “Son üç yılda belli ülkelere uygulanan yaptırımlar dahil olmak üzere alınan ekonomik ve idari kararlar sayesinde .Rusya’nın gıda ürünleri ithalatı 1.7 kat azaldı. İzlediğimiz politika sayesinde kendi tarım ürünlerimizin üretimi de arttı“ dedi.

2016 yılında Rusya’da üretilen tarım ürünleri hacminin yüzde 5 yükseldiğini hatırlatan Medvedev, sözlerine devam etti, “Gıda ürünleri güvenliği programı kapsamında bizim kendimize önemli bilişimleri sağladığımız doğru, bu tür göstergeler çok yüksek seviyede bulunuyor. 2016 yılında 105 milyar rublesi devlet desteği fonundan toplam olarak 375 milyar ruble ithal ikamesine harcandı“