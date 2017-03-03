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”Rusya’nın gıda ürünleri ihracatı, ithalatı aşabilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, önümüzdeki yıllarda Rusya’nın gıda ürünleri ihracatının ithalatını aşabileceğini açıkladı. Rusya hükümeti oturumunda konuşma yapan Tkaçev, “Geçen...

”Rusya’nın gıda ürünleri ihracatı, ithalatı aşabilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, önümüzdeki yıllarda Rusya’nın gıda ürünleri ihracatının ithalatını aşabileceğini açıkladı.

Rusya hükümeti oturumunda konuşma yapan Tkaçev, “Geçen yılının sonuçlarına göre tarım ve gıda ürünlerinin ihracatı yüzde 4 artarak 17 milyar dolara vardı. En yakın gelecekte Rusya’nın yaptığı tarım ihracatı ithalatın hacmini aşabilir“ dedi.

Son 20 yıl içinde Rusya’nın tarım ürünleri ithalatının ihracatından daha yüksek olduğunu dile getiren Tkaçev, “Son üç yılda tespit edilen eğilimi görüyoruz, ithalat geriliyor, ihracat hacmi ise artıyor“ şeklinde konuştu.

Rusya Federal Gümrük Servisi, 2016 yılında Rusya’nın tarım ve gıda ürünleri ihracatının 17.04 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

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