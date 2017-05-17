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“Rusya’nın ekonomisi canlanıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Sberbank Başkanı German Gref, Rusya ekonomisinde yabancı yatırımcıların faaliyetlerinin canlanmasına dikkat çekerek bunun 1-3 Haziran’da düzenlenecek Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında...

“Rusya’nın ekonomisi canlanıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Mayıs () – Sberbank Başkanı German Gref, Rusya ekonomisinde yabancı yatırımcıların faaliyetlerinin canlanmasına dikkat çekerek bunun 1-3 Haziran’da düzenlenecek Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında imzalanacak anlaşmaları olumlu etkileyeceği ümidini belirtti.
Gref, ‘Rossiya 24’ televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Rusya ekonomisi canlanıyor. Bu yıl ekonomik büyümeyi bekliyoruz, yabancı dahil tüm yatırımcıların faaliyetlerinde canlanma görüyoruz. Ekonomi Forumu kapsamında çok sayıda önemli görüşmelerin yapılacağını, sonucunda somut yatırım projelerine ilişkin kontratların imzalanacağını düşünüyorum” dedi.
Vneşekonombank Başkanı Sergey Gorkov ise bugünlerde Rusya’nın ekonomik büyümesinin yabancı partnerleri umutlandırdığını dile getirerek şöyle devam etti:
“Daha çok iyimserliğin yaşanmasını istiyoruz. Blockchain (Zincirleme) konusunda dünya liderlerinin katılacağı Zincirleme teknoloji konferansını düzenleyeceğiz. Bu teknolojin yönetim kalitesini önemli ölçüde iyileştirebileceğini düşünüyoruz“

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