Rusya’nın dış borcu arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak () - Rusya’nın dış borcunun 1 Ocak 2017 itibariyle yüzde 0.05 oranında (0.2 milyar dolar) artarak 518.7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankasının ön değerlendirmeleri ışığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı zamanda ekonomik sektörlerin dış borcumuzun dinamiğine yaptığı etki değişiyor. Rus Bankaların dış borcu 2016 yıl içinde 12.5 milyar dolar azaldı, bankacılık sektörü dış borcunun yapısında yüzde 23 payına sahip, 2015 yılında da bu rakam yüzde 25.4 seviyesindeydi.“

Kamu sektörünün dış borcunun yapısında sahip olduğu pay yüzde 5.9 seviyesinden yüzde 7.2’e çıkarak 6.9 milyar dolar arttı.

Diğer ekonomik sektörlerin payı 2016 yılı içinde 5.9 milyar dolar artarak 1 Ocak 2017 tarihinde yüzde 67.7 düzeyinde gerçekleşti.