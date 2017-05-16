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Rusya’nın, Amerikan devlet tahvillerine yatırımı 100 milyara dayandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Mayıs () – Rusya, Mart ayında Amerikan hükümetinin değerli kağıtlarına yaptığı yatırımları geçen senenin aynı dönemine göre 13.8 milyar dolar artırarak 99.8 milyar dolara yükseltti. ABD Maliye Bakanlığı’nın...

Rusya’nın, Amerikan devlet tahvillerine yatırımı 100 milyara dayandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Mayıs () – Rusya, Mart ayında Amerikan hükümetinin değerli kağıtlarına yaptığı yatırımları geçen senenin aynı dönemine göre 13.8 milyar dolar artırarak 99.8 milyar dolara yükseltti.
ABD Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre, Şubat ayında yatırım hacmi 86.3 milyar dolar, Ocak ayında 86.2 milyar dolar ve geçen senenin Aralık ayında 86.1 milyar dolar seviyesinde oldu. Aynı zamanda Ekim ayında bu değer 90.9 milyar dolardan 74.6 milyar dolara düştü.
Rusya ABD’nin değerli kağıtlarına en çok yatırım yapan ülkeler listesinde 15. sırada yer alıyor. Bu listenin zirvesinde 1.118 trilyon dolar ile Japonya bulunuyor. Mart ayında yabancı devletlerin toplam yatırım hacmi 6.079 trilyon oldu.

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