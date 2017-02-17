Rusya’nın 5 şehrinden İstanbul’a uçak seferi başlatılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Onur Air Uluslararası Satış Departmanı Başkanı Elmira Tulunay, 4 Mayıs’tan itibaren Rusya’nın 5 şehrinden İstanbul’a uçak seferlerinin başlatılacağını bildirdi.

Tulunay Nijniy Novgorod’da gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak seferlerinin Nijniy Novgorod, Samara, Çelyabinsk, Volgograd ve Jukovski’den gerçekleşeceğini belirtti.

Tulunay yaptığı açıklamada, “Onur Air, Nijniy Novgorod-İstanbul güzergahında 180 yolcu kapasiteli Airbus A320 uçaklarını kullanmayı planlıyor. Seferler haftada üç kez gerçekleştirilecek. Bu güzergahın tüm sene boyunca kullanılmasını planlıyoruz, çünkü bu sefer Berlin, Düseldorf, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa’nın 4 şehrine aktarma yapma imkanı sunuyor.

Bilet satışları 16 Şubat’ta başladı. En düşük fiyat 59 dolar seviyesinde. Şirket yakın zamanda tur operatörleriyle charter seferlerinin düzenlenmesi için görüşmeler düzenleyecek.” dedi.

“Rusya’dan 3 milyonun üzerinde turist bekliyoruz”

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, 2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye 3 milyonu aşkın turist gelmesinin beklendiğini belirtti.

Tosun, “Türk turizmi açısından Rusya pazarı çok önemli. Hükümetimiz bu pazarın daha önceki seviyelere ulaşması için önemli çabalar sarfediyor. Biz de Onur Air olarak beklenen turistlerin büyük bölümünü taşımak için gerekli çalışmalara başladık” diye konuştu.