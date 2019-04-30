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Rusya’dan ‘Venezuela’ çağrısı: Şiddetten vazgeçin

Rusya () - Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela’daki radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğunu belirtilerek, “Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten...

Rusya’dan ‘Venezuela’ çağrısı: Şiddetten vazgeçin

Rusya () - Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela’daki radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğunu belirtilerek, “Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir. Venezuela'nın karşılaştığı sorunların ön şartsız ve sorumlu bir müzakere süreci ile çözülmesi gerekiyor. Her türlü işlem, yalnızca anayasaya uygun olarak ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın, yasal alan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlar iç anlaşmazlıklarını siyasi ve medeni yollarla kendileri çözmesi gerekir. Ülkenin diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını desteklemek için en yakın komşular da dahil olmak üzere uluslararası topluluğun tüm üyelerine çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca Venezuela'daki olayların objektif olarak ele alınmasının son derece önemli olduğu belirtilerek, basın kurumlarının yalan haberlere itibar etmemesi ve Venezuela’da gerilimi arttırmak isteyen partizan siyasi güçlerinin itaatkâr aracına dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

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