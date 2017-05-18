Rusya’dan turizmcilerin yüzünü güldürecek haber

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, 18 Mayıs () - Rusya ile yaşanan uçak hadisesinin turizme verdiği yaralar hızla sarılırken, bu yıl turizmcilerin yüzünü güldürecek ilk rakamlar Türk Hava Yolları’nın Rusya operasyonundan geldi. THY, önümüzdeki 6 aylık turizm sezonunda sadece Moskova’dan bir milyonun üzerinde yolcu taşıyacak, tüm Rusya’dan ise uçak hadisesinden önceki rakamları da çok geride bırakarak 2 milyonu geçeceği bildirildi.

THY’nin Moskova’da kullandığı havaalanında adeta THY’nin bir uçağı iniyor diğeri kalkıyor. Türkiye’nin birçok büyük şehrinde bile görülmeyen THY uçak trafiği Moskova Vnukovo Havalimanı’nda yaşanıyor. Her gün 15 uçağın inip kalktığı Moskova’da haftada dört gün ise 16 uçak kalkıp iniyor.

-Sadece ilave seferler ile bir milyon yolcu

Turizm sezonun açılması ile birlikte Antalya – Moskova güzergâhına 10 tane ilave sefer koyan THY, yıl boyunca her gün İstanbul-Moskova arasında dört ve her gün bir Antalya – Moskova uçuşunun yanı sıra haftada dört gün de Ankara – Moskova uçuşu gerçekleştirmeye başladı. Çoğu geniş gövdeli ve yaklaşık 280 yolcu kapasiteli Antalya uçaklarının tamamına yakını ise tam kapasite ile uçuyor. THY, sadece Moskova’dan ilave seferleri ile sezon sonuna kadar Antalya’ya yaklaşık 850 bin kişi taşıyacak. St. Petersburg ve Ufa kentlerine de her gün bir Antalya ilave seferi koyan THY, bu uçuşlar ile birlikte sadece Antalya’ya bir milyonu geçkin yolcu taşımış olacak.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği normal seferler ile birlikte Rusya ile en iyi olunan dönemde Moskova’dan 700 bin civarında yolcu taşıyan THY, bu yıl bu rekorunu da ikiye katlayacak. Türk Hava Yolları, Moskova’dan direk uçtuğu Antalya, İstanbul ve Ankara’ya yaklaşık 1,5 milyon yolcu taşımış olacak.

-Yıl sonuna kadar tüm Rusya’dan 2 milyonu geçecek

Rusya’da toplam 10 kente uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Moskova dışında St.Petersburg ve Kazan’dan İstanbul’a her gün, Ekaterinburg, Rostov, Soçi, Stavropol’dan haftada 4, Varonej, Samara ve Ufa’dan ise haftada 3 sefer gerçekleştiriyor. Bu şehirlerden Antalya’ya ise Moskova dışında St. Petersburg ve Ufa’dan Mayıs-Kasım ayları arasındaki turizm sezonunda her gün uçuyor.

THY, bu uçuş grafiği ile yıl sonuna kadar ise tüm Rusya’dan bu yıl 2 milyonun üstünde yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza atacak.

Türk Hava Yolları’nın Rusya operasyonun başında bölgeyi yakından tanıyan Mefail Deribaş bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vnukovo havaalanından detay görüntüler