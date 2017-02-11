Rusya’dan THY’ye iki ödül

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA, 11 Şubat () - Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Türk Hava Yolları’na Rusya’daki yabancı hava yolları arasından “En iyi ekonomik sınıfa sahip havayolu şirketi” ve “En iyi kabin içi eğlence sitemine sahip havayolu şirketi” ödülüne değer gördü. National Aviation Infrastructure Show havacılık fuarında gerçekleşen ödül töreninde THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, ödülleri Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov’un elinden aldı. Fuarda açtığı stantta aldığı ödülleri sergileyen THY, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. THY daha önce de 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl üst üste Kremlin Sarayı’nda takdim edilen Rusya'da ulaştırma alanında verilen en büyük ödül olan "Altın At Arabası" (Zolotaya Kolesnitsa) ödülüne çeşitli dallarda değer görülmüştü. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayı iki ülke arasında yaşanan uçak krizi nedeni ile Türkiye’ye turizm faaliyetlerinin yasaklı olmasından dolayı yolcu sayısı çok düşen THY, yasakların kaldırılması ile çok hızlı toparlanarak yolcu sayısını artırarak bir de rekora imza atmıştı. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizi avantaja çeviren THY, 2016 Ağustos ayında Ankara, Antalya ve İstanbul’dan Moskova’ya gerçekleştirdiği sefer sayılarını arttırarak bir günde Moskova’ya gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısını 11’e yükselterek bir rekora imza atmıştı.