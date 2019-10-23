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Rusya’dan Almanya’nın ‘güvenli bölge’ açıklamasına yanıt
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı mutabakatın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki krize çözüm olduğunu belirterek, “Suriye’nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya çalışıyoruz....
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 18:04
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı mutabakatın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki krize çözüm olduğunu belirterek, “Suriye’nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Dostlarımızın buradaki istikrarı pekiştirmek istemelerini memnuniyetle karşılarız. Ancak, burada herhangi bir rekabet olmamalıdır” dedi.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Verşinin, “Suriye’nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya ve kriz durumundan çıkmaya çalışıyoruz. Bu konuda dost ülkelerin, bu bölgede istikrarı pekiştirmek istemelerini ve bu konudaki görüşlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak burada herhangi bir rekabet olmamalıdır. Bizim için, dün Soçi’de varılan mutabakat önemini koruyor” ifadelerini kullandı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde ‘uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını’ önermişti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Verşinin, “Suriye’nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya ve kriz durumundan çıkmaya çalışıyoruz. Bu konuda dost ülkelerin, bu bölgede istikrarı pekiştirmek istemelerini ve bu konudaki görüşlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak burada herhangi bir rekabet olmamalıdır. Bizim için, dün Soçi’de varılan mutabakat önemini koruyor” ifadelerini kullandı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde ‘uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını’ önermişti.
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