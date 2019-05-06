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Rusya’da yanan yolcu uçağı… Rus basını: 37 kişi yaşıyor (3)

TASS: 31 KİŞİ YAŞIYOR Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan uçaktaki facianın boyutu, zaman geçtikçe daha net olarak...

Rusya’da yanan yolcu uçağı… Rus basını: 37 kişi yaşıyor (3)

TASS: 31 KİŞİ YAŞIYOR
Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan uçaktaki facianın boyutu, zaman geçtikçe daha net olarak ortaya çıkmaya başladı. TASS ajansı, Soruşturma Komitesi resmi sözcüsü Svetlana Petrenko'nun uçakta bulunan 78 kişiden 37'sinin yaşadığını açıkladığını duyurdu. Ancak ajans, diğer 41 kişi hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadığını yazdı. 

 Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, ()

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