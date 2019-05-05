Rusya’da yanan yolcu uçağı… Rus basını: 13 ölü

Rusya () – Rusya’da bir yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra kuyruk kısmında başlayan yangın sonrası acil iniş yaptı.
Moskova Shremetyevo – Murmansk seferini yapan ve içinde 78 kişi bulunduğu belirtilen Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir yangın sonrası Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı’na acil iniş yaptı.
TASS haber ajansı uçağın 73 yolcu ve 5 mürettebatı bulunduğunu; 13 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.
Rus Irterfax ajansı ile 13 kişiden henüz haber alınamadığını; öldüklerine dair doğrulama yapamadıklarını duyurdu.