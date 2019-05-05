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Rusya’da yanan yolcu uçağı… Rus basını: 13 ölü (2)

13 ÖLÜ, 6 YARALI Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağındaki yangında ilk belirlemelere...

Rusya’da yanan yolcu uçağı… Rus basını: 13 ölü (2)

13 ÖLÜ, 6 YARALI
Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü alev alan Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağındaki yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Tass ajansına sağlık servislerinden yapılan açıklamada, “Son verilere göre, 13 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Bazı yolcuların kaderi henüz belli değil” ifadesi kullanıldı.
UÇAKTA 73 YOLCU VE 5 MURETTEBAT BULUNUYORDU
Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “5 Mayıs’ta Moskova saatiyle 18.32’de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02’de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30’da yolcu uçağının piste ‘sert’ bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı” denildi.

 Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, ()

 

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