“Rusya’da vize, nakliye ve gıda ticareti konularını bir noktaya getirmeyi planlıyoruz.”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Rusya’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısının gerçekleştirileceğini, anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Moskova’da ki toplantılarda ekonomiden enerjiye, bölgesel konulardan nakliye, turizm, vize ve diğer konulara kadar bütün meselelerin etraflı bir şekilde ele alınacağını belirten Kalın, haziran ayından beri devam etmekte olan normalleşme süreci çerçevesinde de henüz tamamlanmamış olan süreçleri tamamlamak amacıyla bir dizi görüşmenin yapılacağını bildirdi.

Kalın, “Gerek vize gerek nakliye gerek Türkiye’den yapılan diğer gıda ürünlerinin ihraç ve ithali konularıyla ilgili kalan konuları da yarın inşallah bir noktaya getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Görüşmelerde bölgesel konuların da etraflı bir şekilde değerlendirilme imkanı olacağını anlatan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede terörle mücadele, Suriye ve Irak konularının detaylı bir şekilde ele alınacağını söyledi.

Kalın, ziyaretin, hafta içinde Antalya’da gerçekleşen Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının toplantısından sonraya rastlamasının da isabetli olduğunu vurgulayarak, “Orada genelkurmay başkanları düzeyinde konuşulan ve ele alınan mevzular yarın iki Devlet Başkanı tarafından da detaylı bir şekilde tekrar değerlendirilecek.” dedi.

Antalya’daki toplantının son derece önemli olduğuna değinen Kalın, “Bu toplantının özellikle bölgede kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde özel bir önem arz ettiğini ifade etmek isterim. Çünkü bir anlamda üç ülke de Suriye sahasında terörle mücadele noktasında bulunan önemli ülkeler. Bunlar arasında koordinasyonun sağlanması, herhangi bir koordinasyonsuzluk ya da kaza türü bir şeyin yaşanmaması için ki geçtiğimiz aylarda, yıllarda bunun örneklerini gördük, bir koordinasyon mekanizmasının kurulması zaten daha önce planlanmıştı. Bu toplantıda da bunun detayları etraflı bir şekilde ele alındı.” dedi.