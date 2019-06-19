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Rusya’da ‘Türkiye Festivali’ düzenlendi

Rusya () – Rusya başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Türkiye Festivali’ni 3 günde 133 bin kişinin ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)...

Rusya’da ‘Türkiye Festivali’ düzenlendi

Rusya () – Rusya başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Türkiye Festivali’ni 3 günde 133 bin kişinin ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali, Pazar günü gerçekleştirilen final ile sona erdi. Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen ve yine büyük bir ilgi gören festival, özellikle hafta sonu tatilinin devreye girmesi ile büyük bir ziyaretçi kitlesini ağırladı. 100’ün üzerinde sanatçının katıldığı festivalin en çok ilgi gören bölümü ise tatil çekilişleri oldu. Festival kapsamında günde 3 kez çekiliş gerçekleştirilirken bu çekilişler sonucunda otellerin desteği ile 100 çift, Türkiye tatili kazandı.

STANTLAR ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Türkiye’nin kültürel ve turizm zenginliklerini gözler önüne seren festival, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. İlk gün yağan yağmura rağmen 20 bin kişiyi ağırlayan festivali, ikinci günü 53 bin, üçüncü günü de 61 bin kişi ziyaret etti. Yürümekte zorlanan ziyaretçiler, stant ve çadırlar önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festival Rus basının da büyük ilgisini gördü. 100’ün üzerinde basın mensubu ve blogger’ın birebir yakından takip ettiği festival, Rusya’da milyonlara ulaştı. Basın mensubu ve blogger’ın paylaştığı birbirinden renkli görüntüler, Türkiye’nin zenginliklerini gözler önüne serdi.

“KENDİLERİNİ TÜRKİYE’DE HİSSETTİLER”

Türkiye’nin zenginlikleri ile bezenen 165 dönümlük park tıka basa dolarken gördükleri yoğun ilgi turizmcileri memnun etti. 3 gün boyunca kendilerini Türkiye’de hisseden Rus halkı da festivalin uzatılmasını ya da yılda iki kere yapılmasını istedi. Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim,  “Rus halkının ilgisi bizi şaşırtmadı. Çünkü Rus halkı Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyor. Biz de Türkiye’nin ve Türklerin sevgisini göstermek için 3 gün boyunca ülkemizin renklerini Moskova’ya taşıdık. İlk gün yağan yağmura rağmen yaklaşık 20 bin kişi ıslanmayı göze alıp festivali ziyaret etti” dedi.

RUS PAZARI İÇİN ARTI DEĞER KATACAK

Festivalin herkesi mutlu ettiğini ifade eden Haluk Özsevim, “Katılımcısından ziyaretçisine kadar herkes festivalden mutlu ayrıldı. Turizm değerlerimizi, turizm destinasyonlarımızı ve turistik tesislerimizi Rus halkı ile buluşturduk. Stant ve çadırlar önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu durum da şunun göstergesidir: Ruslar Türkiye’den vazgeçmeyecek ve yapılan her türlü tanıtım ve organizasyon Rus pazarına artı değer katacaktır. Biz festivalimizin Türkiye’nin imajına ve turist sayısına katkı sağladığına inanıyoruz. Rus halkı festivalin bitmesini istemedi hatta yılda iki kere düzenlenmesini isteyenler oldu” diye konuştu.

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